الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من محافظة الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ستة فلسطينيين من مناطق متفرقة في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وذكرت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة دورا جنوبا، واعتقلت كلا من محمد إسماعيل أبو عرقوب، واستولت على مركبته، والأسير المحرر يوسف نصار العسر، واحمد سليمان أبو سندس، وعايد محمد سليمان دودين، عقب تفتيش منازلهم .
كما اعتقلت تلك القوات مبارك علان زيدات من بلدة بني نعيم شرقا، وحسام الهشلمون من مدينة الخليل.
من جهة أخرى، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل بلدات المحافظة، ومداخل مدينة الخليل، وفتشت مركبات الاهالي، ودققت في هوياتهم .
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شُوهدت الممثلة برونا ماركيزين في رحلة رومانسية مع صديقها نيمار لاعب كرة القدم البرازيلي، في باريس، وظهرت في مهرجان البندقية السينمائي الأحد، وجذبت الأنظار لإطلالتها الجريئة والأنيقة عندما وصلت لحضور العرض الخاص لفيلم "The Sisters Brothers" ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ75 من المهرجان. تألقت ماركيزين، على السجادة الحمراء، بفستان ذهبي طويل يتميز بفتحة جانبية تصل إلى الفخذ كشفت عن ساقيها النحيلتان، مع قطار طويل، وأضفت الطيَّات حول الصدر والخصر روحًا من الكلاسيكية، وأعادتنا بإطلالتها إلى بريق هوليوود الساحر، كما سلطت الضوء على قوامها المتناسق، وأضافت عقدا ماسيا مزينة بالزمرد اللامع. وأكملت حبيبة لاعب المنتخب البرازيلي، إطلالتها بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة، وتسريحة شعر قصيرة، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي. وحضرت الممثلة دون لاعب باريس سان جيرمان، نيمار (26 عاما) على السجادة الحمراء، حيث وصلت إلى قاعة "سالا
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