الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من محافظة الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ستة فلسطينيين من مناطق متفرقة في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة دورا جنوبا، واعتقلت كلا من محمد إسماعيل أبو عرقوب، واستولت على مركبته، والأسير المحرر يوسف نصار العسر، واحمد سليمان أبو سندس، وعايد محمد سليمان دودين، عقب تفتيش منازلهم .

كما اعتقلت تلك القوات مبارك علان زيدات من بلدة بني نعيم شرقا، وحسام الهشلمون من مدينة الخليل.

من جهة أخرى، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل بلدات المحافظة، ومداخل مدينة الخليل، وفتشت مركبات الاهالي، ودققت في هوياتهم .