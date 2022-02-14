انقطاع الاتصالات الدولية في صنعاء والحوثيون يحذرون

أعلنت شركة "تيليمن" في صنعاء عن انقطاع خدمة الاتصالات الدولية نتيجة استهداف طائرات التحالف العربي لمبنى الشركة بغارات جوية وفي بيان لها، قالت الشركة: "مبنى "تيليمن" المستهدف من قبل طيران تحالف العدوان ليل أمس يحتوي على التجهيزات الفنية والأساسية لتقديم خدمات الاتصالات الدولية والإنترنت"، لافتة إلى أنه "نتج عن استهداف مبنى تيليمن تدمير كلي لكافة التجهيزات الفنية والمبنى ترتب عليه انقطاع خدمات الاتصالات الدولية" وأضافت الشركة في بيانها: "تأثر العديد من الخدمات والقطاعات الحيوية في كافة مناطق الجمهورية اليمنية وحرمان المواطنين من أحد حقوقهم الأساسية".

وأفاد مراسلنا أمس الأحد بأن طائرات التحالف العربي شنت غارات استهدفت مقر وزارة الاتصالات بصنعاء حيث تسيطر جماعة "أنصار الله" الحوثية وذكر مراسلنا أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارتين مقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة للحوثيين بصنعاء بعد ساعات من تهديد التحالف بتدمير موقع مرتبط "باستهداف المدنيين ومطار أبها الدولي الأخير".