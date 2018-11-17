مقتل متظاهرة فرنسية دهسًا خلال اعتصامات ضد غلاء المعيشة

قتلت متظاهرة فرنسية، اليوم السبت، إثر دهس سيارة لها خلال محاولة السائق خرق الحاجز الذين وضعه المعتصمون المحتجون على سياسات الحكومة الاقتصادية.

وبحسب إذاعة "فرانس إنفو" فإن "أحد سائقي السيارات حاول خرق الحاجز الذي وضعه المعتصمون في منطقة سافوا وسط شرق البلاد، مما أدى لمقتل متظاهرة كانت أمام الحاجز".