الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 700 جندي أوكراني وتدمير عشرات الآليات خلال اليوم الماضي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 700 جندي أوكراني تم القضاء عليهم خلال اليوم الماضي، وأن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الأيام الثلاثة الماضية وقالت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، إن خسائر القوات الأوكرانية المتواجدة باتجاه مناطق كوبيانسك، ودفيورخنايا، وكوريلوفكا، في مقاطعة خاركوف، بلغت أكثر من 140 جنديا خلال اليوم الماضي، كما تم تدمير 19 آلية عسكرية بضربات صاروخية على مناطق تمركز القوى العاملة والجيش.