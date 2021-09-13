سفارة السودان لدى موسكو تنفي أنباء حول طلب السودان مساعدة مقابل تنفيذ اتفاق

صرح القائم بالأعمال في سفارة السودان لدى روسيا بأن بلاده لم تطلب مساعدة اقتصادية من روسيا مقابل اتفاق انشاء قاعدة عسكرية روسية، مؤكدا أن التقارير التي تحدثت عن ذلك لا أساس لها من الصحة. وقال الدبلوماسي: "هذا غير صحيح، هذا الخبر ليس صحيحا، وهذه أخبار لا أساس لها من الصحة، لا يطالب الجانب السوداني بأي مدفوعات تتعلق باتفاقية القاعدة العسكرية".

وتابع: "العلاقات بين البلدين جيدة في العديد من المجالات - في السياسة والاقتصاد والثقافة، وكذلك في المجال العسكري... بدأت علاقاتنا منذ وقت طويل، لذا فإن طلب بعض المدفوعات سيكون ببساطة أمرًا سيئًا للعلاقات".

وأضاف: "السودان يعول على توقيع النسخة النهائية من الاتفاق مع روسيا بشأن القاعدة العسكرية في المستقبل القريب".وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع في الجيش السوداني، إن هناك تعديلات جوهرية تتم على الاتفاقية الموقعة بين السودان وروسيا.وتختص الاتفاقية بقاعدة روسية يتم إقامتها على ساحل البحر الأحمر، في مدينة بورتسودان.