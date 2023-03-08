عم إضراب شامل محافظات الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا خلال جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة جنين ومخيمها أمس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد ستة فلسطينيين، وإصابة 26 آخرين، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة (جنين) ومخيمها.

واستهدفت قوات الاحتلال بصاروخ، على الأقل، أحد المنازل في مخيم جنين، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد منه، كما نشرت عشرات القناصة على أسطح العمارات التجارية والسكنية في جنين ومخيمها.

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي، الإضراب الشامل اليوم في محافظات الضفة كافة، حدادا على أرواح شهداء مجزرة جنين ومخيمها.