الاستخبارات العراقية تفكك خلية إرهابية في محافظة نينوي تفكك خلية إرهابية في محافظة نينوي

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، تفكيك خلية إرهابية فى المحافظة.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، اليوم الأربعاء، أن عملية استخبارية عالية الدقة نفذتها قوات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة نينوي، أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين، عمل أحدهم بصفة إداري في داعش الإرهابي وارتكب العديد من جرائم التهديد والابتزاز للحصول على أموال تعود لتنظيم داعش.

وأضاف البيان، أن المتهمين الآخرين الذين اشتركا معه من خلال تزوير البطاقات الشخصية والبنكية والقيام بتلك العمليات المالية، جرى التحقيق معهم من قبل ضباط اختصاص بإشراف القضاء واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية.