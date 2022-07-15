الدفاع الروسية تُعلن القضاء على 200 نازي أوكراني و50 مرتزقاً أجنبياً في خاركوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها قضت على ما يصل إلى 200 فرد من كتيبة "كراكن" للقوميين النازيين الأوكرانيين وبينهم 50 مرتزقا أجنبيا في خاركوف بشمال شرق أوكرانيا.