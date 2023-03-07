الجيش الصومالى يتصدى لهجوم إرهابى على قاعدة للجيش

تصدى الجيش الصومالى، وقوات الدروايش، فى ولاية "جوبالاند"، اليوم الثلاثاء، لهجوم إرهابى فاشل شنته عناصر مليشيات الخوارج على قاعدة القوات فى منطقة "جناى عبد الله" الواقعة على بعد 60 كم من مدينة "كيسمايو".

وقال ضباط الجيش الصومالي - في بيان اليوم الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء الصومالية - إنهم "كبّدوا عناصر مليشيات الخوارج - التى شنت الهجوم الجبان - خسائر فادحة في الأرواح".

وأفشلت قوات الجيش محاولة مليشيات الخوارج بالسيطرة على المنطقة، وتلاحق، في الوقت الحالي، العناصر الفارة.