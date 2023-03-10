مقتل 25 شخصا على الأقل بهجوم إرهابي في نيجيريا

قالت الشرطة ومصادر محلية،، إن 25 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في هجوم شنه إرهابيون في بلدة تشتهر بصيد الأسماك في ولاية بورنو النيجيرية.

وربط مفوض الشرطة عبده عمر الهجوم في ديكوا بمسلحي بوكو حرام. وقال إن شرطيا قتل في حادث منفصل، وفقاً لوكالة "رويترز".

وتقع ديكوا على مقربة من غابة سامبيسا في شمال شرق نيجيريا وهي معقل لجماعة بوكو حرام التي تخوض مواجهات مع مسلحي ولاية غرب أفريقيا التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي الذين ينشطون أيضا في المنطقة.

وقال بولاما مودو، وهو أحد سكان المنطقة وساعد الجيش في جهوده بعد الهجوم، إن 33 صيادا قتلوا إجمالا. وأوضح أنه تم العثور على 25 جثة في موقع الهجوم الذي وقع يوم الأربعاء وتم العثور على ثماني جثث أخرى يوم الخميس.