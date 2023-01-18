ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم مروحية في كييف إلى 16 قتيلا

أعلن رئيس الشرطة الأوكرانية إيهور كليمينكو ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم مروحية بالقرب من روضة أطفال في ضاحية بروفاري بالعاصمة كييف إلى 16 قتيلا على الأقل.

ونقلت وكالة انترفاكس أوكرانيا اليوم الأربعاء عن قائد الشرطة الوطنية قوله إن تسعة من القتلى كانوا على متن الطائرة التي تحطمت بالقرب من روضة أطفال ومبنى سكني في ضاحية بروفاري، مشيرا إلى أن اثنين من القتلى أطفال.

وأضاف أن الحادث أسفر ايضا عن إصابة 22 شخصا بينهم 10 أطفال، و تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح أن جميع الخدمات ذات الصلة والمتخصصة تعمل في موقع الحادث. وأن التحقيق في مكان الحادث مستمر.