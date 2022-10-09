الدفاع الروسية تعلن تصفية أكثر من 500 جندي أوكراني خلال يوم وتدمير مستودع لصواريخ himars

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني على مختلف المحاور خلال آخر 24 ساعة، وتدمير مستودع في منطقة نيكولايف يحتوي على قذائف لراجمات الصواريخ HIMARS.