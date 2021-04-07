تحطم مقاتلة تركية ومصرع قائدها وسط البلاد

تحطمت طائرة تدريب عسكرية تركية، اليوم الأربعاء، في مدينة قونيا، وسط البلاد، ما أسفر عن مصرع قائدها ووفق ما طالعته "العين الإخبارية" في وسائل إعلام تركية، فإن طائرة من طراز NF-5، تحطمت في حوالي الساعة 14.15 في منطقة كاراتاي بوسط قونية وذكر موقع "أوضة تي في" أن الطيار التابع لسلاح الجو التركى، قد لقي حتفه في حادث تحطم الطائرة.