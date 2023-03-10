مقتل 6 أشخاص على الأقل في إطلاق نار داخل كنيسة بهامبورج الألمانية

قتل 6 أشخاص وأصيب آخرون في إطلاق نار في كنيسة بمدينة هامبورج شمال غربي ألمانيا، وفقا لما ذكرته الشرطة.

وأصدرت السلطات تحذيرا للمواطنين بالابتعاد عن المنطقة.

وتحدث مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في موقع الحادث عن انتشار مجموعة كبيرة من قوات الشرطة الخاصة.

وقال المراسل إن عمال الانقاذ حملوا الناس إلى خارج مبنى خاص بطائفة "شهود يهوه".

وقال متحدث باسم الشرطة "إن جميع القتلى أصيبوا بطلقات نارية". ووقع الحادث في منطقة ألستردورف شمالي هامبورج.