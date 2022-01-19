قتيل في إطلاق نار وسط نيس الفرنسية

أفادت مصادرنا، بوقوع إطلاق نار وسط مدينة نيس، أسفر عن سقوط قتيل ووفق المصدر نفسه، وقع إطلاق النار، أثناء عملية اعتقال رجل مطلوب، في منطقة بوفا في نيس. وأغلقت الشرطة الحي الذي شهد الحادثة، كما أغلقت شارع دي لا بوفا أمام حركة المرور. في هذه الأثناء، قالت الشرطة الفرنسية على حسابها في تويتر، إن العملية ما زالت جارية في الشارع المذكور.