باسيل يصرح مع استراتيجية دفاعية تؤمن حياد لبنان أو تحييده والدولة اليوم مفككة وتحتاج الى اعادة بناء عبر خطة إصلاح متكاملة يجب أن تكون لها الأولويّة لوقف الانهيار