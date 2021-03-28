الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف المنطقة الجنوبية بالسعودية بطائرتين مسيرتين مفخختين
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الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف المنطقة الجنوبية بالسعودية بطائرتين مسيرتين مفخختين

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العرب اليوم - الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف المنطقة الجنوبية بالسعودية بطائرتين مسيرتين مفخختين

الحوثيين
أبوظبي - العرب اليوم

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف المنطقة الجنوبية بالسعودية بطائرتين مسيرتين مفخختين

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الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف المنطقة الجنوبية بالسعودية بطائرتين مسيرتين مفخختين الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف المنطقة الجنوبية بالسعودية بطائرتين مسيرتين مفخختين



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