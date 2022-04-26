الجيش الروسي يعثر في مقاطعة خاركوف على جثث مفخخة لجنود أوكرانيين
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الجيش الروسي يعثر في مقاطعة خاركوف على جثث مفخخة لجنود أوكرانيين

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موسكو - العرب اليوم

 عثر عناصر الحرس الروسي على جثث ملغومة لعسكريين أوكرانيين في مقاطعة خاركوف في أوكرانيا.  وقال مصدر عسكري روسي "أثناء تفتيش المواقع التي تركها الجيش الأوكراني في مقاطعة خاركوف، عثر عناصر وحدة من قوات المهمات الخاصة التابعة للحرس الوطني الروسي، على أسلحة ومعدات عسكرية وجثث القتلى من القوات المسلحة الأوكرانية وأفراد من القوميين المتعصبين الأوكرانيين".

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الجيش الروسي يعثر في مقاطعة خاركوف على جثث مفخخة لجنود أوكرانيين الجيش الروسي يعثر في مقاطعة خاركوف على جثث مفخخة لجنود أوكرانيين



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