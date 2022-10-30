مقتل 9 أشخاص على الأقل في انفجار صهريج للوقود في بغداد

كد مسؤولون أمنيون مقتل 9 أشخاص على الأقل إثر انفجار صهريج وقود في العاصمة العراقية، بغداد، يوم السبت وقالت قيادة العمليات الأمنية في المدينة أن 12 شخصا آخرين أصيبوا في الحادث الذي وقع شرقي بغداد. وأضافت أن الانفجار نتج عن "خلل تقني، وليس عمل إرهابي". وتم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الانفجار .