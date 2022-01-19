إعلام عبري يعلن وفد إسرائيلي يزور السودان اليوم الأربعاء

قالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن وفدا إسرائيليا وصل، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السودانية الخرطوم ولم تكشف عن تفاصيل الوفد الإسرائيلي الذي وصل إلى العاصمة السودانية كما لم يتم الإعلان عن الزيارة رسميا وأشارت إلى أن طائرة إسرائيلية بوفد رسمي وصلت إلى العاصمة السودانية بعد أن توقفت في شرم الشيخ قبل أن تواصل طريقها إلى الخرطوم وعادة تتوقف الطائرات الإسرائيلية في بلدان تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل قبل أن تواصل طريقها إلى دول لا تربطها بها علاقات رسمية ولم تعقب السلطات في السودان حتى مساء اليوم الأربعاء على ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية بشأن زيارة الوفد.