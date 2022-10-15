أعلنت الصومال، اليوم السبت، مقتل 30 إرهابيا واستعادة منطقة "حوادلي" خلال عملية عسكرية.وذكر بيان صادر عن وزارة الإعلام الصومالية - أوردته وكالة الأنباء الصومالية - أن القوات المسلحة الوطنية استعادت خلال عملية عسكرية، منطقة "حوادلي" على بعد 60 كلم عن العاصمة مقديشيو والتي تعد نقطة عبور مهمة بالنسبة للخلايا الإرهابية، حيث تفصل محافظتي شبيلي السفلى والوسطى، بالإضافة إلى مقتل 30 عنصرا إرهابيا من بينهم ثلاث قيادات.