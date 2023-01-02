استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة 6 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الاثنين استشهاد شابين، وإصابة ستة آخرين، أحدهم بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها قرية كفر دان، غرب جنين.

وقالت المصادر "إن الشهيدين هما محمد سامر حوشية (21 عاما) وهو من بلدة اليامون وارتقى متأثرا بعدة رصاصات في صدره، والفتى فؤاد محمود أحمد عابد (17 عاما) من كفر دان، وارتقى بالرصاص في البطن والفخذ".

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت قرية كفردان، وحاصرت منزلي ذوي الشهيدين أحمد أيمن إبراهيم عابد، وعبد الرحمن هاني صبحي عابد، تمهيدا لهدمهما، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة أصيب خلالها 8 مواطنين بالرصاص، وأعلن لاحقا عن استشهاد اثنين منهم متأثرين بإصابتيهما، كما اعتقلت قوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام الشاب ماهر هاني عابد بعد أن داهمت منزله، وهو شقيق الشهيد عبد الرحمن.