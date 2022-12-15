مقتل شخصين في حريق في مصفاة نفط روسية

قُتل شخصان وجُرح خمسة آخرون في حريق كبير اندلع في مصفاة لتكرير النفط في شرق سيبيريا الخميس، حسبما أفادت السلطات.

وشهدت روسيا في الأشهر الأخيرة سلسلة من الحرائق المتكرّرة بشكل غير عادي في مراكز التسوّق والمصانع والمنشآت الأخرى.

وقالت السلطات إن في الحادثة الأخير، اندلع حريق في مصفاة لتكرير النفط في مدينة أنجارسك في شرق سيبيريا عند حوالى الساعة السادسة بالتوقيت المحلي.