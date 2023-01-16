عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى"، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

على جانب آخر، أطلع وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، الأحد، السفراء العرب المقيمين في دولة فلسطين على آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، والسياسات العنصرية الممنهجة والانتهاكات اليومية التي تمارسها إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري، بحق الشعب الفلسطيني وقيادته.