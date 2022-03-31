بغداد تنفي تعرض مصنع البتروكيمياويات في البصرة إلى هجوم بطائرات مسيرة

نفت وزارة الصناعة والمعادن العراقية ،اليوم الخميس، مهاجمة طائرات مسيرة مصنع البتروكيمياويات في محافظة البصرة. وذكرت في بيان صحفي، أن "الأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام والوكالات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بأن طائرات مسيرة مجهولة هاجمت مصنعا للبتروكيمياويات في البصرة بعد استئناف الإنتاج فيه، عارية عن الصحة" وأضافت الوزارة، أن "هذه أكاذيب وشائعات لتشويش الرأي العام في ظل الظروف الراهنة" وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق الليلة الماضية، معلومات تفيد بتعرض مصنع البيتروكيمياويات في محافظة البصرة إلى هجوم بطائرات مسيرة.