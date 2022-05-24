مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 5 شمالي العراق

قُتل 3 جنود من الجيش التركي وأصيب 5 آخرون بجروح، في اشتباك مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن جنودها قتلوا في "اشتباك مع إرهابيي تنظيم "بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني)"، في منطقة عملية "المخلب-القفل"، وأنه تم نقل الجنود المصابين إلى المستشفى.