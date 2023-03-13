الجيش الأوكراني يطلق 7 غارات جوية ضد أهداف روسية خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم ، أن القوات الجوية الأوكرانية أطلقت 7 غارات جوية على أهداف روسية خلال الـ24 ساعة الماضية، ونجحت في إصابة نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي.

وأشارت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيانها اليومي عن وضع المعارك -نقلته وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية في نسختها الإنجليزية- إلى أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية قصفت موقع قيادة روسي واحد ومستودع للذخيرة وفردين من الجيش الروسي ومجموعة من المعدات العسكرية خلال اليوم المنصرم.