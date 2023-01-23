الجيش اللبنانى يُعلن مقتل 3 مطلوبين فى تبادل إطلاق نار ببعلبك

أعلن الجيش اللبناني مقتل 3 مطلوبين وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة أمنية في بلدة الكنيسة ببعلبك.

وأكد الجيش - في بيان اليوم - أن قوة من الجيش قامت اليوم بمداهمة لمنازل مطلوبين في بلدة الكنيسة ببعلبك، مشيرا إلى أن عناصر القوة تعرضت لإطلاق نار فردّوا بالمثل ما أدى إلى مقتل 3 مطلوبين جميهم من الجنسية اللبنانية وإصابة آخر نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وأكد الجيش أن القوة ضبطت سيارتين رباعيتي الدفع وقاذف آر بي جي وسلاحين حربيين وكمية من المخدرات والذخيرة وعتاداً عسكريا، مشيرة أن المضبوطات سلمت إلى المراجع المختصة التي تباشر التحقيق.