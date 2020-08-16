باسيل يؤكد نحن أمام كارثة ومأساة وطنية ضربت عاصمتنا وبلدنا وشكّلت صدمة كبيرة لأهلنا ولنا كلّنا وممنوع الا نلاحق ونحاسب ونحاكم كل من تسبّب بدمعة أب أو حرقة قلب أمّ