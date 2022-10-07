الدفاع الروسية تُعلن صد محاولات هجوم أوكرانية على عدة محاور وتصفية 400 جندي أوكراني خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها صدت محاولات هجوم قام بها الجيش الأوكراني على عدة محاور، مضيفة أنه تم القضاء على نحو 400 عسكري أوكراني خلال آخر 24 ساعة.