الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين في القدس

اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثلاثة شبان فلسطينيين، من مدينة القدس المُحتلة، وحول والد شهيد من جنين إلى الاعتقال الإداري.

وقال شهود عيان إن وحدة إسرائيلية خاصة «مستعربون»، هاجمت سيارة يستقلها مواطن فلسطيني في بلدة «حزما» شمال شرق القدس واعتقلته.

وذكرت مصادر أنه جرى اعتقال شابين آخرين في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

اعتقال شابين في البلدة القديمة بالقدس

وحوّلت محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية، والد شهيد من بلدة «قباطية» جنوب محافظة «جنين» بشمال الضفة الغربية، للاعتقال الإداري.

وذكر أهل المواطن الفلسطيني عمر كميل أن الاحتلال حوّله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، وهو مُعتقل حاليًا في سجن «مجدو».

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عمر كميل في الرابع من الشهر الجاري بعد مداهمة وتفتيش منزله في البلدة، وهو والد الشهيد محمود المحتجز جثمانه منذ عامين.