مقتل 9 أشخاص خلال حادث إطلاق نار جماعي في لوس أنجلوس بكاليفورنيا

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم 22 يناير، مقتل 9 أشخاص، إثر إطلاق نار خلال احتفال بالسنة الصينية الجديدة في مدينة مونتيري بارك، في مدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا.

وأفادت الشرطة بأن إطلاق النار، الذي استهدف احتفالا يحضره الآلاف، أسفر عن مقتل 9 أشخاص، وأن مطلق النار هو ذكر، دون إيضاح تفاصيل أخرى عن هويته أو دوافعه، وفقًا لموقع "ياهو" الأمريكي.

ومونتيري بارك هي مدينة يبلغ تعداد سكانها حوالي 60 ألف نسمة، وتبعد عن مدينة لوس أنجلوس حوالي 16 كيلومترًا.

وقال سونج ون تشوي، الذي يمتلك مطعم "Clam House" للمأكولات البحرية للشواء عبر الشارع، حيث وقع إطلاق النار، في تصريحات لصحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، أن 3 أشخاص هرعوا إلى عمله وأمروه بإغلاق الباب، كما أخبروه أن هناك مطلق نار يحمل مدفعا آليا بعدة طلقات من الذخيرة.

وأضاف تشوي أنه يعتقد أن إطلاق النار وقع في ناد للرقص.