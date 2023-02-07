اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان فلسطينيين خلال اقتحامها مخيم "عسكر" شرق محافظة نابلس في شمال الضفة الغربية.

مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من محافظة "قلقيلية"، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.