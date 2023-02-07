الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 5 فلسطينيين من نابلس وقلقيلية
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 5 فلسطينيين من "نابلس" و"قلقيلية"

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العرب اليوم - الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 5 فلسطينيين من "نابلس" و"قلقيلية"

الاحتلال الإسرائيلى
القدس المحتلة - العرب اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان فلسطينيين خلال اقتحامها مخيم "عسكر" شرق محافظة نابلس في شمال الضفة الغربية.

مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من محافظة "قلقيلية"، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 5 فلسطينيين من نابلس وقلقيلية الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 5 فلسطينيين من نابلس وقلقيلية



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