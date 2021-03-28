السكرتير العام للحركة الشعبية شمال ورئيس وفدها التفاوضي عمار أمون يؤكد إعلان المبادئ خطوة مهمة على طريق تحقيق السلام الشامل في السودان
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السكرتير العام للحركة الشعبية شمال ورئيس وفدها التفاوضي عمار أمون يؤكد إعلان المبادئ خطوة مهمة على طريق تحقيق السلام الشامل في السودان

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العرب اليوم - السكرتير العام للحركة الشعبية شمال ورئيس وفدها التفاوضي عمار أمون يؤكد إعلان المبادئ خطوة مهمة على طريق تحقيق السلام الشامل في السودان

السودان
الخرطوم - العرب اليوم

  السكرتير العام للحركة الشعبية شمال ورئيس وفدها التفاوضي عمار أمون يؤكد إعلان المبادئ خطوة مهمة على طريق تحقيق السلام الشامل في السودان

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السكرتير العام للحركة الشعبية شمال ورئيس وفدها التفاوضي عمار أمون يؤكد إعلان المبادئ خطوة مهمة على طريق تحقيق السلام الشامل في السودان السكرتير العام للحركة الشعبية شمال ورئيس وفدها التفاوضي عمار أمون يؤكد إعلان المبادئ خطوة مهمة على طريق تحقيق السلام الشامل في السودان



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