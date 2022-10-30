قذيفة حوثية تباغت أطفالاً يمنيين أثناء خروجهم من المدرسة

أصيب ثلاثة أطفال، اليوم الأحد، جراء قصف منسوب لجماعة أنصار الله "الحوثي"، في مدينة تعز جنوب غربي اليمن وقال مصدر في السلطة المحلية في محافظة تعز، لوكالة "سبوتنيك"، إن قذيفة حوثية سقطت لحظة خروج أطفال من مدرسة في منطقة المطار القديم غربي مدينة ‎تعز، ما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم تتراوح أعمارهم بين الثامنة والعاشرة، بينهم شقيقان بجراح بليغة.