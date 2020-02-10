أكد قائد القوة الجوية التابعة للجيش الإيراني، عزيز نصير زادة، أن إيران لا تنوي لا الآن ولا فيما بعد أبدا مهاجمة أي بلد، ولكن سلاح الجو سيردّ بقوة على أي اعتداء إرهابي، وقال زادة، في حديث له، اليوم الاثنين، خلال اجتماع مع ممثلي الملحقات العسكرية للدول الأجنبية المعتمدة في إيران، والذي عقد ابمناسبة الذكرى الـ41 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران: "إيران لا تنوي لا الآن ولا فيما بعد أبدا مهاجمة أي بلد"... القوات الجوية لجمهورية إيران الإسلامية في هويتها الجديدة بعد الثورة الإسلامية وطرد المستشارين العسكريين الأجانب والتغلب على العقوبات القاسية، قامت بتحديث جميع أسطول الطيران بمساعدة متخصصين تقنيين محليين، بما في ذلك تحسين الطائرات وصيانتها، وجاءت هذه الإجراءات بهدف إرساء الأمن لجمهورية إيران الإسلامية".