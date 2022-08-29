الدفاع الروسية تُعلن مقتل 200 عسكري أوكراني وإسقاط طائرتين خلال يوم
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الدفاع الروسية تُعلن مقتل 200 عسكري أوكراني وإسقاط طائرتين خلال يوم

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العرب اليوم - الدفاع الروسية تُعلن مقتل 200 عسكري أوكراني وإسقاط طائرتين خلال يوم

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موسكو - العرب اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين مقتل أكثر من 200 عنصر من القوات الأوكرانية في مناطق متفرقة من أوكرانيا وإسقاط طائرتين حربيتين خلال اليوم الماضي.

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الدفاع الروسية تُعلن مقتل 200 عسكري أوكراني وإسقاط طائرتين خلال يوم الدفاع الروسية تُعلن مقتل 200 عسكري أوكراني وإسقاط طائرتين خلال يوم



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