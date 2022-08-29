الدفاع الروسية تُعلن مقتل 200 عسكري أوكراني وإسقاط طائرتين خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين مقتل أكثر من 200 عنصر من القوات الأوكرانية في مناطق متفرقة من أوكرانيا وإسقاط طائرتين حربيتين خلال اليوم الماضي.