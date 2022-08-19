مقتل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

قتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي، اليوم الجمعة، في مدينة طوباس بشمال شرق الضفة الغربية وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "صلاح توفيق صوافطة (58 عاما) استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في الرأس في طوباس صباح اليوم الجمعة" وفي وقت سابق، ذكر الجيش الإسرائيلي أن الرجل نفذ عملية بفتح نيران سلاحه الرشاش في طوباس.