آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /23.01.2023/

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي أهم تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل.