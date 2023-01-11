مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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العرب اليوم - مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الأقصى
القدس المحتلة - العرب اليوم

اقتحم مُستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحم عناصران منها المصلى القبلي.

وقال شهود عيان إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، تركزت في الجزء الشرقي منه، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

ويتعرض "الأقصى" بشكل شبه يومي لاقتحامات المُستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى وتقسيمه مكانيا وزمانيا.

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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى



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