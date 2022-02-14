الخارجية الروسية تؤُكد أن رد فعل الغرب على مقترحات الضمانات مخيب للآمال

قال أوليغ بوستنيكوف نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بالخارجية الروسية، إن رد فعل الغرب على المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية، مخيب للآمال وأضاف الدبلوماسي الروسي، في كلمته خلال طاولة مستديرة في مجلس الاتحاد: "لا يمكن وصف رد فعل الغرب إلا بالمخيب للآمال. لا يمكن فيه ملاحظة السعي والرغبة في الاستجابة البناءة لمطالبنا الرئيسية، بشأن عدم توسع الناتو وتركيبة قوات الحلف" وتابع الدبلوماسي: "في هذا الرد تم تجاهل مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة، الذي يعتبر العماد الأساسي، وفي ذات الوقت تم تكرار مجموعة من الاتهامات المسبقة والمطالب المبتذلة التي لا أساس لها ضد روسيا".