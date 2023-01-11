الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 21 فلسطينيا بالضفة الغربية

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن أغلب الاعتقالات جرت في جنوب الضفة، إذ جرى اعتقال عشرة مواطنين بينهم أربعة أشقاء، من مُحافظة "الخليل"، فيما جرى اعتقال ثلاثة من محافظة "بيت لحم".

وفي منطقة وسط الضفة، جرى اعتقال خمسة فلسطينيين من بلدتي دقو وصور باهر التابعتين لمحافظة القدس، فيما جرى اعتقال فتيين من بلدة "نعلين" التابعة لرام الله.

وفي الشمال، جرى اعتقال شاب من قرية "فحمة" التابعة لمحافظة "جنين".

وفى وقت سابق، أصيب شاب فلسطينى بجروح خطيرة، صباح اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى، مخيم بلاطة، شرق نابلس.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ فى الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن شابا فى العشرينيات من عمره أصيب بالرصاص الحي في الرأس خلال اقتحام المخيم، وتم نقله إلى مستشفى رفيديا.