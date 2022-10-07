قال مصدر في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إنه تم اعتقال مسلحين من أنصار تنظيم "داعش" الإرهابي، خططوا لتفجير محطة للحافلات في مدينة ستافروبول بجنوب روسيا.