مقتل وإصابة 26 شخصا جراء انفجارات في ميانمار

أعلن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار اليوم/الأربعاء/ أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم، فيما أصيب 18 آخرون إثر وقوع انفجارات خارج أحد السجون في مدينة "رانجون".

وقال الفريق الإعلامي للمجلس - في بيان له نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - إن الانفجارات استهدفت حشدا من الأشخاص كانوا مصطفين من أجل تسليم طرود للسجناء في سجن إينسين، إلا أنه لم يشر إلى عدد هذه الانفجارات.