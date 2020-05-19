المغرب تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المغرب اليوم عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل عدد إجمالي الإصابات إلى 6972 .

وأوضحت وزارة الصحة المغربية في بيان لها، أن عدد الوفيات بلغ 193 حالة بعد تسجيل وفاة واحدة جديدة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 3890 حالة بعد تعافي 132 شخصاً .