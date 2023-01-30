الاستخبارات العراقية تُعلن القبض علي 24 إرهابيا ومتهما بمناطق متفرقة

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، القبض على 24 إرهابيًا ومتهمًا بمناطق متفرقة من البلاد.

وأوضحت المديرية -في بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"- أنه "بعمليات استباقية وجهود استخبارية متميزة لأقسام وشعب (استخبارات وأمن) قيادة عمليات ديالى وبغداد وميسان وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات، تم نصب كمائن محكمة في المحافظات (بغداد والانبار وميسان وديالى ونينوى وكركوك) حيث أسفرت عن إلقاء القبض على (5) إرهابيين مطلوبين للقضاء في قضاء الطارمية والقائم والرمادي وناحية تل عبطة".

وأضافت أنه تم القبض أيضًا على (19) متهمًا بمواد قانونية مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها"، لافتة إلى أن "المطلوبين سلموا إلى جهات الطلب أصوليًا".