أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن محطة "سول" أصبحت بالفعل تحت السيطرة الكاملة للجيش الروسي مشيرا إلى قرب تحرير بلدة ماريينكا.

وقال بوشيلين على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "إن محطة السكك الحديدية "سول" أصبحت تحت السيطرة الكاملة للجيش الروسي".

وذكربوشيلين، أن اتصالات وإمدادات القوات الأوكرانية بين سيفرسك وأرتيموفسك قد قُطعت بعد تحرير سوليدار.

وكان بوشيلين قد أعلن عن النجاحات الكبيرة للجيش الروسي في بلدة ماريينكا وعن تطهير جميع المباني، وأكد أنه قريبا سوف تصبح تحت السيطرة الكاملة للجيش الروسي.

ولفت بوشيلين إلى أن "هناك أعمالا مهمة للغاية في بلدة مارينكا يقوم بها جنودنا ليلا ونهارا من أجل بسط السيطرة الكاملة للجيش الروسي على كامل البلدة".