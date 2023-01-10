الرئاسة الأوكرانية تُعلن مقتل وإصابة 34 مدنيا جراء القصف الروسى خلال 24 ساعة

أكد نائب مدير مكتب رئيس أوكرانيا كيريلو تيموشينكو، مقتل أربعة مدنيين وإصابة 30 آخرين، جراء القصف الروس على البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال نائب مدير المكتب - وفقا لوكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن هناك ستة أشخاص أصيبوا في منطقة دونيتسك وأصيب 15 في ميكولايف.. موضحا أن هذه الإحصائيات قدمتها الإدارات العسكرية الإقليمية.

من جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون جنوبي أوكرانيا ياروسلاف يانوشيفيتش، إن القوات الروسية هاجمت الإقليم 46 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين.

وأضاف يانوشيفيتش، " أن الروس قصفوا أراضي خيرسون 46 مرة، وأطلقوا نيران المدفعية الثقيلة من طراز MLRS وقذائف الهاون والدبابات والطائرات بدون طيار.

وبسبب الهجمات تضررت البنية التحتية المدنية في بلدتي منطقتي خيرسون وبيريسلاف".