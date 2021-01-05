وصل قادة دول الخليج إلى قاعة "مرايا" في محافظة العلا السعودية لبدء أعمال الدورة 41 لقمة مجلس التعاون الخليجي والتي من المتوقع أن تتوج بالإعلان عن إنهاء الخلاف بين قطر وجيرانها. ولي العهد السعودي: الملك سلمان أوعز بإطلاق اسمي السلطان قابوس والشيخ صباح على القمة محمد بن سلمان: نشيد بوساطة الكويت والولايات المتحدة لرأب الصدع محمد بن سلمان: ينبغي تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي ولي العهد السعودي: البرنامج النووي الإيراني يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي

