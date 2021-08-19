بايدن يعتقد أن طالبان تغيرت ويؤكد أن الخطر في سوريا أكبر بكثير مما في أفغانستان
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بايدن يعتقد أن "طالبان" تغيرت ويؤكد أن الخطر في سوريا أكبر بكثير مما في أفغانستان

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العرب اليوم - بايدن يعتقد أن "طالبان" تغيرت ويؤكد أن الخطر في سوريا أكبر بكثير مما في أفغانستان

بايدن يعتقد أن "طالبان" تغيرت ويؤكد أن الخطر في سوريا أكبر بكثير مما في أفغانستان
واشنطن - العرب اليوم

بايدن يعتقد أن "طالبان" تغيرت ويؤكد  أن الخطر في سوريا أكبر بكثير مما في أفغانستان

 

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بايدن يعتقد أن طالبان تغيرت ويؤكد أن الخطر في سوريا أكبر بكثير مما في أفغانستان بايدن يعتقد أن طالبان تغيرت ويؤكد أن الخطر في سوريا أكبر بكثير مما في أفغانستان



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